Какую стратегию выбрала россия в последние недели войны: версия британского минобороны

Британские военные эксперты проанализировали российскую тактику по отношению к Украине

Российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Контроль над Украиной

Британские военные аналитики напомнили, что в период с 2014 по 2021 годы стратегической целью россии был контроль над Украиной.

Для этого страна-агрессор вела подрывную деятельность, разжигала необъявленную войну на Донбассе, а также аннексировала Крым.

План на начало войны

24 февраля украинская стратегия кремля поменялась.

Российская армия начала полномасштабное вторжение, пытаясь захватить всю страну и поставить марионеточное пророссийское правительство.

Провал блицкрига

К апрелю 2022 года, напомнило министерство обороны Великобритании, россия потерпела поражение и изменила свои планы.

Было заявлено, что главным является расширение своего влияния на Юг и Восток. Это происходило медленно и стоило очень дорого для россии.

Свежая стратегия

Но несколько недель назад страна-агрессор, вероятно, снова изменила свои стратегические планы.

Теперь вместо захвата территории российская армия сосредоточилась на уничтожении Вооруженных сил Украины.

Напомним, что сегодня - годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминал, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.

Фото из российских СМИ