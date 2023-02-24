Какую стратегию выбрала россия в последние недели войны: версия британского минобороны
Российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины.
Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
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Контроль над Украиной
Британские военные аналитики напомнили, что в период с 2014 по 2021 годы стратегической целью россии был контроль над Украиной.
Для этого страна-агрессор вела подрывную деятельность, разжигала необъявленную войну на Донбассе, а также аннексировала Крым.
План на начало войны
24 февраля украинская стратегия кремля поменялась.
Российская армия начала полномасштабное вторжение, пытаясь захватить всю страну и поставить марионеточное пророссийское правительство.
Провал блицкрига
К апрелю 2022 года, напомнило министерство обороны Великобритании, россия потерпела поражение и изменила свои планы.
Было заявлено, что главным является расширение своего влияния на Юг и Восток. Это происходило медленно и стоило очень дорого для россии.
Свежая стратегия
Но несколько недель назад страна-агрессор, вероятно, снова изменила свои стратегические планы.
Теперь вместо захвата территории российская армия сосредоточилась на уничтожении Вооруженных сил Украины.
Напомним, что сегодня - годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминал, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.
Фото из российских СМИ