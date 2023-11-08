Є план — Зеленський про успіх ЗСУ попри тяжкий контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як досягти успіху на фронті попри важкий контрнаступ. За його словами, є певні кроки на півдні та сході України.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Reuters NEXT.

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За словами гаранта, у влади чітко визначено міста та напрямки українського просування. При цьому він зазначив, що Україна досягає поступового прогресу на півдні та сході країни.

"Також є певні успіхи в районі Херсона. Я вірю, що нам посміхнеться успіх. Ми намагаємося досягти помітних результатів цього року. Нам не потрібно дивувати весь світ, це важливо для нас самих", — сказав він.

Також Зеленський висловив думку, що затримки у міжнародних постачаннях озброєння сприяють уповільненню наступу.

"Наші військові зіткнулися з численними мінними полями на півдні, що є результатом семимісячного очікування на постачання боєприпасів", — додав він.

Президент України також підкреслив, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом на Близькому Сході не можна порівняти з повномасштабною війною.

"Я не говорю про важливість чиїхось проблем і з повагою ставлюся до всіх народів. Однак повномасштабна війна — це зовсім інша ситуація", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що, за інформацією російських джерел, українські військові перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області. Зараз на цьому напрямку вони проводять масштабніші наземні операції на східному березі, використовуючи легке піхотне угруповання розміром близько батальйону.