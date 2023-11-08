Есть план — Зеленский про успех ВСУ несмотря на тяжелое контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план, как достичь успеха на фронте несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам есть определенные шаги на юге и востоке Украины.

Об этом Зеленский сообщил в интервью ReutersNEXT.

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По словам гаранта, у властей четко определены города и направления украинского продвижения. При этом он указал, что Украина добивается постепенного прогресса на юге и востоке страны.

"Также есть определенные успехи в районе Херсона. Я верю, что нам улыбнется удача. Мы стараемся достичь заметных результатов в этом году. Нам не нужно удивлять весь мир, это важно для нас самих", — сказал он.

Также Зеленский выразил мнение, что задержки в международных поставках вооружения способствуют замедлению наступления.

"Наши военные столкнулись с многочисленными минными полями на юге, что является результатом семимесячного ожидания поставок боеприпасов", — добавил он.

Президент Украины также подчеркнул, что конфликт между Израилем и ХАМАСом на Ближнем Востоке не сопоставим с полномасштабной войной.

"Я не говорю о важности чьих-либо проблем и с уважением отношусь ко всем народам. Однако полномасштабная война — это совершенно иная ситуация", — сказал Зеленский.

Напомним, что по информации российских источников, украинские военные перекинули ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку размером около батальона.