В ISW рассказали, сколько бронетехники переместили ВСУ на левый берег Херсонской области
По информации российских источников, украинские военные опрокинули ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Куда переместили технику
"Российские милблогеры 6 ноября увеличили фотографию, на которой якобы изображен украинский гусеничный десантный транспорт (ГТД), перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег у села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра)", — говорится в сообщении.
По словам других милблогеров, украинская боевая машина пехоты самостоятельно переместилась через Днепр в районе Крынок. Кроме того, они увеличили отдельные кадры 7 ноября, где можно увидеть уничтоженный западный бронетранспортер в неустановленном месте на восточном берегу.
Как говорят некоторые милблогеры РФ, один или два украинских БТРа перешли Днепр возле Крынок, в то время как другие уверяют, что украинские воины перебросили в этот район несколько неопределенных бронированных машин.
Сколько военных было замечено
"Российские мил-блоггеры утверждали, что более 300 украинских военнослужащих (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок, и продолжают утверждать, что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих к ним территориях", — добавили в сообщении.
По словам одного из милблогеров, несколько сотен украинских военных работают по всему восточному берегу Херсонской области.
Где проходят боевые действия
Российские милблогеры отмечают, что боевые столкновения отслеживаются около:
- Крынок,
- Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра),
- Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра),
- Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра).
Но они не уверяли в том, что попытки ВСУ продвинуться вперед 6 и 7 ноября были больше, чем раньше.
"Украинские силы, вероятно, провели начальные атаки силами роты через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области 17 и 18 октября. Сообщения о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствуют о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материально-технические средства на позиции на восточном берегу. ISW не будет спекулировать на перспективах дальнейшей активности украинских войск на восточном берегу Херсонской области", — выразили свою позицию в ISW.
Напомним, российские оккупанты продолжают и дальше игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране. Следовательно, за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
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