В ISW рассказали, сколько бронетехники переместили ВСУ на левый берег Херсонской области

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

По информации российских источников, украинские военные опрокинули ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области. В настоящее время на этом направлении они проводят более масштабные наземные операции на восточном берегу, используя легкую пехотную группировку около размера батальона.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Куда переместили технику

"Российские милблогеры 6 ноября увеличили фотографию, на которой якобы изображен украинский гусеничный десантный транспорт (ГТД), перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег у села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра)", — говорится в сообщении.

По словам других милблогеров, украинская боевая машина пехоты самостоятельно переместилась через Днепр в районе Крынок. Кроме того, они увеличили отдельные кадры 7 ноября, где можно увидеть уничтоженный западный бронетранспортер в неустановленном месте на восточном берегу.

Как говорят некоторые милблогеры РФ, один или два украинских БТРа перешли Днепр возле Крынок, в то время как другие уверяют, что украинские воины перебросили в этот район несколько неопределенных бронированных машин.

Сколько военных было замечено

"Российские мил-блоггеры утверждали, что более 300 украинских военнослужащих (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок, и продолжают утверждать, что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих к ним территориях", — добавили в сообщении.

По словам одного из милблогеров, несколько сотен украинских военных работают по всему восточному берегу Херсонской области.

Где проходят боевые действия

Российские милблогеры отмечают, что боевые столкновения отслеживаются около:

Крынок,

Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра),

Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра),

Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра).

Но они не уверяли в том, что попытки ВСУ продвинуться вперед 6 и 7 ноября были больше, чем раньше.

"Украинские силы, вероятно, провели начальные атаки силами роты через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области 17 и 18 октября. Сообщения о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствуют о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материально-технические средства на позиции на восточном берегу. ISW не будет спекулировать на перспективах дальнейшей активности украинских войск на восточном берегу Херсонской области", — выразили свою позицию в ISW.

Напомним, российские оккупанты продолжают и дальше игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране. Следовательно, за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.