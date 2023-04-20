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Єнс Столтенберг на вулицях Києва. Фоторепортаж

20 квітня 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єнс Столтенберг на вулицях Києва. Фоторепортаж
Генеральний секретар NATO Єнс Столтенберг віддав шану загиблим захисникам України. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув в Україну. Його візит не був анонсованим. 

Про візит Столтенберга в Україну повідомило Promote Ukraine.

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Столтенберг перебував на Михайлівській площі біля меморіалу загиблих українських військових. Він також оглянув техніку окупантів, яка була знищена з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг вшанував пам'ять загиблих українських бійців. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг з охороною. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг оглянув знищену російську техніку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг оглянув знищену російську техніку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Єнс Столтенберг у Києві
Єнс Столтенберг оглянув знищену російську техніку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг віддав шану загиблим українським воїнам біля меморіалу на Михайлівській площі столиці.

Також ми писали, що днями генеральний секретар НАТО заявив, що Україну треба забезпечити ще більшою кількістю озброєнь. Це допоможе їй здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

Додамо, Єнс Столтенберг запевнив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози Російської Федерації. Цю заяву керівник НАТО зробив на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

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