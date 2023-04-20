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Йенс Столтенберг на улицах Киева. Фоторепортаж

20 апреля 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Йенс Столтенберг на улицах Киева. Фоторепортаж
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отдал уважение погибшим защитникам Украины. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину. Его визит не был анонсирован.

О визите Столтенберга в Украину сообщило Promote Ukraine.

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Столтенберг находился на Михайловской площади у мемориала погибших украинских военных. Он также осмотрел технику оккупантов, которая была уничтожена с начала полномасштабного вторжения России.

Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг почтил память погибших украинских бойцов. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг с охраной. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг осмотрел уничтоженную российскую технику. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг осмотрел уничтоженную российскую технику. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве
Йенс Столтенберг осмотрел уничтоженную российскую технику. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отдал честь погибшим украинским воинам возле мемориала на Михайловской площади столицы.

Также мы писали, что на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина должна быть обеспечена еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

Добавим, Йенс Столтенберг заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы Российской Федерации. Это заявление руководитель НАТО сделал на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.

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