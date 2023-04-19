Столтенберг заявив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози РФ
Західні союзники продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії. Вони не відмовляться від цього попри погрози Москви застосувати ядерну зброю.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення, передає "Європейська правда".
Союзники продовжать допомагати Україні
Генсек НАТО заявив, що Російська Федерація хоче підірвати основи міжнародної системи безпеки, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини мережі міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці.
"Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати", – наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що Росія вирішила призупинити свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Москва не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а також посилює провокаційну ядерну риторику.
"Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці", — додав Столтенберг.
Нагадаємо, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що загрози застосування ядерної зброї з боку російського президента Володимира Путіна не впливають на військову допомогу від союзників і, швидше за все, є пропагандою. Він також зазначив, що це не перший випадок застосування ядерного шантажу з боку Путіна.
Також ми писали, що Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.
Додамо, Кремль знову почав шантажувати Захід ядерною зброєю, анонсувавши її розміщення у Білорусі. На цей крок РФ пішла для того, аби зупинити постачання зброї Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.