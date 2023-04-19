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Столтенберг заявив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози РФ

19 квітня 2023 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг заявив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Західні союзники продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії. Вони не відмовляться від цього попри погрози Москви застосувати ядерну зброю.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення, передає "Європейська правда".

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Генсек НАТО заявив, що Російська Федерація хоче підірвати основи міжнародної системи безпеки, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини мережі міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці. 

"Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати", – наголосив Столтенберг. 

Він зазначив, що Росія вирішила призупинити свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Москва не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а також посилює провокаційну ядерну риторику.

"Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що загрози застосування ядерної зброї з боку російського президента Володимира Путіна не впливають на військову допомогу від союзників і, швидше за все, є пропагандою. Він також зазначив, що це не перший випадок застосування ядерного шантажу з боку Путіна.

Також ми писали, що Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.

Додамо, Кремль знову почав шантажувати Захід ядерною зброєю, анонсувавши її розміщення у Білорусі. На цей крок РФ пішла для того, аби зупинити постачання зброї Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

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