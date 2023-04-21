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Єнс Столтенберг зробив прогноз щодо тривалості війни в Україні

21 квітня 2023 22:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Єнс Столтенберг зробив прогноз щодо тривалості війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в інтересах усіх держав-членів блоку, щоб Україна перемогла у війні з Росією як суверенна країна. Водночас він наголосив, що недооцінювати РФ не можна, адже з 2014 року Росія доводить свої прагнення вести агресивні дії проти України.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

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Прогноз від Єнса Столтенберга

Столтенберг закликав партнерів бути готовими до того, що Україну потрібно буде продовжувати підтримувати довгостроково. Генсек Північноатлантичного альянсу нагадав, що війна в Україні розпочалася не 2022 року, а 2014-го. Ще з того часу російські окупанти доводять, що будуть продовжувати нападати на Україну. Він наголосив, що основний меседж партнерам по НАТО та Контактній групі у форматі "Рамштайн" полягає в тому, що треба бути готовими "до довгострокових заходів, щоб підтримувати Україну".

Крім того, він відмовився прогнозувати, коли саме може завершитися розпочата Росією війна в Україні. Пояснивши, що всі війни є непередбачуваними.

Зазначається, що Альянс зі свого боку й надалі стоятиме поруч з Україною, оскільки перемога російського диктатора Путіна буде трагедією для українського народу. Крім того, це є великою небезпекою для союзників по НАТО.

"Моє послання союзникам по НАТО у тому, що в наших інтересах гарантувати, що Україна переможе", — зауважив генсек.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, відбулось засідання "Рамштайну". Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

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