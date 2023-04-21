Йенс Столтенберг сделал прогноз о продолжительности войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Униан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя, ведь с 2014 года Россия доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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Столтенберг призвал партнеров готовиться к тому, что Украине нужно будет продолжать поддерживать долгосрочно. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что война в Украине началась не в 2022 году, а в 2014-м. Еще с тех пор российские оккупанты доказывают, что будут продолжать нападать на Украину. Он подчеркнул, что основной месседж партнерам по НАТО и Контактной группе в формате "Рамштайн" состоит в том, что нужно быть готовыми "к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину".

Кроме того, он отказался прогнозировать, когда может завершиться начатая Россией война в Украине. Объяснив, что все войны непредсказуемы.

Отмечается, что Альянс со своей стороны и дальше будет стоять рядом с Украиной, поскольку победа российского диктатора Путина будет трагедией для украинского народа. Кроме того, это представляет большую опасность для союзников по НАТО.

"Мое послание союзникам по НАТО состоит в том, что в наших интересах гарантировать, что Украина победит", — отметил генсек.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.