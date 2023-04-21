Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Йенс Столтенберг сделал прогноз о продолжительности войны в Украине arrow

Йенс Столтенберг сделал прогноз о продолжительности войны в Украине

21 апреля 2023 22:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Йенс Столтенберг сделал прогноз о продолжительности войны в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя, ведь с 2014 года Россия доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Читайте также:

Прогноз от Йенса Столтенберга

Столтенберг призвал партнеров готовиться к тому, что Украине нужно будет продолжать поддерживать долгосрочно. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что война в Украине началась не в 2022 году, а в 2014-м. Еще с тех пор российские оккупанты доказывают, что будут продолжать нападать на Украину. Он подчеркнул, что основной месседж партнерам по НАТО и Контактной группе в формате "Рамштайн" состоит в том, что нужно быть готовыми "к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину".

Кроме того, он отказался прогнозировать, когда может завершиться начатая Россией война в Украине. Объяснив, что все войны непредсказуемы.

Отмечается, что Альянс со своей стороны и дальше будет стоять рядом с Украиной, поскольку победа российского диктатора Путина будет трагедией для украинского народа. Кроме того, это представляет большую опасность для союзников по НАТО.

"Мое послание союзникам по НАТО состоит в том, что в наших интересах гарантировать, что Украина победит", — отметил генсек.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас