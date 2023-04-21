Підсумки засідання "Рамштайну": що отримає Україна для подальшої боротьби проти РФ

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Фото: Міноборони України

Сьогодні, 21 квітня, відбулось засідання "Рамштайну". Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

Це інформується з підсумків 11-ї зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Підсумки засідання "Рамштайну"

Глава Пентагону підкреслив, що Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти: школи, лікарні та житлові будинки — без будь-якої військової цілі. І тому "Пріоритет №1 — підтримка ППО".

"Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозицію щодо надання ракет до ППО та іншого важкого озброєння", — сказав Остін.

Він зазначив, що партнери розуміють потреби українців, і первинної мети щодо надання ЗСУ найнагальнішої військової допомоги було досягнуто. Крім того, у ЄС пропонують пришвидшити виробництво та постачання амуніції для України.

"Фактично, ми стали на шлях забезпечення Україні потужного військового потенціалу, надаючи Breadly, Stryker, інше обладнання, фактично впродовж усього часу ми надавали амуніцію для того, аби українці були успішні на полі бою. Можна сказати, що робота була надскладною, однак ми досягли наших первинних цілей надати найнагальніше", — сказав Остін.

Також він додав, що "для України зараз найпотрібнішими є системи ППО, щоб убезпечитися від російських масованих ракетних атак. Це пріоритет №1, зокрема в найближчій перспективі".

Глава Пентагону підтвердив, що танки M1A1 Abrams прибудуть до Німеччини для тренувань військових ЗСУ протягом наступних кількох тижнів. Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що передача Abrams ЗСУ змінить ситуацію на полі бою.

"Я гадаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки їх застосують у боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не навчав танкістів, як управляти цією технікою, тому для нас це є пріоритетом — навчити достатню кількість бригад танкістів", — розповів він.

Винищувачі для України

США наразі роблять ставку на потужні системи ППО для України.

"Найбільше потерпають окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо, що дуже багато ракет продовжують випускати саме там. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів, і зараз, якщо ми порівнюємо, скільки часу є в нас, — ми його використовуємо оптимально і фокусуємось на ППО", — сказав Міллі.

Крім цього він додав, що зараз РФ дуже обережно поводиться з ракетами, бо розуміє, що українська ППО дуже ефективно відпрацьовує, і в неї не виходить уражати цілі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки почнуть навчати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams. Це відбудеться вже найближчими тижнями, оскільки Штати продовжують прискорювати свої зусилля, щоб якнайшвидше доставити техніку на поле бою.