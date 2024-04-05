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Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине

5 апреля 2024 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине. По его словам, это часть кампании оккупантов по подготовке к большому наступлению.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью Politico.

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"По словам Ермака, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью кампании по подготовке к большому российскому наступлению", — говорится в материале.

Ермак считает самой вероятной целью для основного удара РФ Харьков. Руководитель ОП отмечает, что северо-восточный город, второй по величине в Украине, является вероятной целью для основного удара. По его словам, Харьков подвергся особо жестоким обстрелам, а крупномасштабные российские атаки привели к разрушению его электростанций.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или в начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы. Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", — отметил Ермак.

По его словам, дополнительные ракеты класса "земля-воздух" Patriot необходимы для защиты линии фронта, где россияне наносят значительный ущерб. Некоторые опасаются, что военный баланс может быть нарушен из-за использования авиационных управляемых бомб.

Помощь Украине от США

Ермак ответил на вопрос, боится ли он переизбрания Дональда Трампа, или того, что пакет помощи Киеву в размере 60 млрд долл, предложенный президентом Джо Байденом, в конце концов не будет принят контролируемой республиканцами Палатой представителей.

"Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана оставит Украину. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они понимают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно, и их нужно останавливать", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, в украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей о вероятном окружении города российскими оккупантами. Впрочем, эта информация является вражеской информационно-психологической операцией.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что планы России по "захвату Харькова" были известны и раньше. В настоящее время ежедневно продолжаются работы по усилению обороноспособности города.

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