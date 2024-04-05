В Україні настав критичний момент — Єрмак розповів, що відбувається на фронті

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак заявив, що наразі в Україні настав "критичний момент". Наша держава потребує військової допомоги від США і сподівається, що це рішення ухвалять вже цього місяця.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю Politico.

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Єрмак розповів, що російський диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації та наступ окупаційних військ вже наприкінці травня - на початку червня. Через це він закликав США якнайшвидше розблокувати військову допомогу, аби Сили оборони могли дати гідну відсіч ворогу.

"Проблема для нас — у часі. Хочу підкреслити, що зараз критичний момент. Дуже важливо, щоб пакет був схвалений цього місяця. Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана покине Україну", — зазначив керівник ОПУ.

Він наголосив, що поки Україна не має цієї допомоги, це коштує їй тисячі життів і урядовець сподівається, що документ буде ухвалено цього місяця, тому що "Україна наближається до критичного моменту".

Підготовка росіян до нового наступу

Єрмак вважає, що атаки загарбників, яких зазнає Україна останні три тижні, — частина підготовки РФ до великого наступу. За його словами, головна мета нових штурмів, швидше за все, Харків.

"Харків зазнав особливо жорстоких обстрілів, а великомасштабні російські атаки вивели з ладу його електростанції", — пише Politico.

Нагадаємо, 28 березня Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників, який очікується в кінці травня або на початку червня.

Таку ж інформацію поширило видання The Economist і наголосило, що Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, військові експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.