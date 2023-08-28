Єрмак показав наслідки ракетного удару по підприємству на Полтавщині

Пожежа на місцевому підприємстві Полтавської області. Фото: Андрій Єрмак

Російські окупанти обстріляли селище Гоголеве, що на Полтавщині. Внаслідок цього сталася пожежа у приміщенні олійниці місцевого підприємства.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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Наслідки атаки

"Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", — написав він.

Пожежа на місцевому підприємстві Полтавської області. Фото: Андрій Єрмак

Наслідки обстрілу місцевого підприємства Полтавської області. Фото: Андрій Єрмак

Обстріл регіону

У понеділок, 28 серпня, російські терористи атакували промислову інфраструктуру на Полтавщині.

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, близько 13:00 російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.