Єрмак показав наслідки ракетного удару по підприємству на Полтавщині
Російські окупанти обстріляли селище Гоголеве, що на Полтавщині. Внаслідок цього сталася пожежа у приміщенні олійниці місцевого підприємства.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Наслідки атаки
"Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", — написав він.
Обстріл регіону
У понеділок, 28 серпня, російські терористи атакували промислову інфраструктуру на Полтавщині.
Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, близько 13:00 російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.