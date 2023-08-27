Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: загинула жінка

Наслідки обстрілу Харківщини 26 серпня. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

У неділю, 27 серпня, близько 13:00 російську терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомляється, що окупанти поцілили по селу Одноробівка Золочівської громади, випустивши ракети з РСЗВ.

Жінка 1984 року народження, яка перебувала на території будинку, загинула.

Окрім цього, виникла пожежа кіоску. На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, що традиційно вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Додамо, цієї ночі вибухи лунали і у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.