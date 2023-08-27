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Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: загинула жінка

27 серпня 2023 15:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: загинула жінка
Наслідки обстрілу Харківщини 26 серпня. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 27 серпня, близько 13:00 російську терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

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Обстріл Харківщини

Повідомляється, що окупанти поцілили по селу Одноробівка Золочівської громади, випустивши ракети з РСЗВ. 

Жінка 1984 року народження, яка перебувала на території будинку, загинула. 

Окрім цього, виникла пожежа кіоску. На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги. 

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот 

Нагадаємо, що традиційно вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Додамо, цієї ночі вибухи лунали і у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

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