Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: загинула жінка
У неділю, 27 серпня, близько 13:00 російську терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харківщини
Повідомляється, що окупанти поцілили по селу Одноробівка Золочівської громади, випустивши ракети з РСЗВ.
Жінка 1984 року народження, яка перебувала на території будинку, загинула.
Окрім цього, виникла пожежа кіоску. На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.
Нагадаємо, що традиційно вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.
Додамо, цієї ночі вибухи лунали і у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.