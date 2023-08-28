Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ермак показал последствия ракетного удара по предприятию в Полтавской области arrow

Ермак показал последствия ракетного удара по предприятию в Полтавской области

28 августа 2023 09:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак показал последствия ракетного удара по предприятию в Полтавской области
Пожар на местном предприятии Полтавской области. Фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты обстреляли поселок Гоголево, что в Полтавской области. В результате произошел пожар в помещении маслобойницы местного предприятия.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Читайте также:

Последствия атаки

"Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Сейчас известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", написал он.

Пожар на местном предприятии Полтавской области. Фото: Андрей Ермак
Последствия обстрелов местного предприятия Полтавской области. Фото: Андрей Ермак

Обстрел региона

В понедельник, 28 августа, российские террористы атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавской области.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, около 13.00 российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз