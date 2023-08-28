Ермак показал последствия ракетного удара по предприятию в Полтавской области
Российские оккупанты обстреляли поселок Гоголево, что в Полтавской области. В результате произошел пожар в помещении маслобойницы местного предприятия.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Последствия атаки
"Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Сейчас известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", — написал он.
Обстрел региона
В понедельник, 28 августа, российские террористы атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавской области.
Напомним, в воскресенье, 27 августа, около 13.00 российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.