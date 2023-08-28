Ермак показал последствия ракетного удара по предприятию в Полтавской области

Пожар на местном предприятии Полтавской области. Фото: Андрей Ермак

Российские оккупанты обстреляли поселок Гоголево, что в Полтавской области. В результате произошел пожар в помещении маслобойницы местного предприятия.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Последствия атаки

"Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Сейчас известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", — написал он.

Пожар на местном предприятии Полтавской области. Фото: Андрей Ермак

Последствия обстрелов местного предприятия Полтавской области. Фото: Андрей Ермак

Обстрел региона

В понедельник, 28 августа, российские террористы атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавской области.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, около 13.00 российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.