Єрмак розповів про гарантії безпеки для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: armyinform.com.ua

Керівник офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що всі партнери згодні з тим, що Україні мають надати гарантії безпеки. За його словами наразі йде обговорення, як саме вони будуть надані.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак для РБК-Україна.

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Гарантії безпеки

"Основні гарантії, які потрібні нам, ми отримуємо. Є питання щодо форми закріплення цих гарантій", — сказав керівник офісу президента України.

Андрій Єрмак також додав, що Україна хотіла б створити певну партнерську роботу між Kyiv Security Compact та двосторонніми договорами про безпеку між США та Ізраїль. Також він додав, що амбіції України на саміті НАТО у Вільнюсі не змінні.

"Але ми розуміємо, що членство буде точно тоді, коли це дозволить безпекова ситуація", — пояснив Андрій Єрмак.

Наразі підсумкового документу саміту НАТО немає, але керівник офісу Президента сказав, що він не відчуває, що хоч якась з країн має остаточну позицію "Ні".

Що хоче Україна

Зазначається, що українська влада хоче отримати від саміту НАТО не лише рішення про вступ України, а й гарантії безпеки. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наразі для України важливо мати гарантії безпеки від країн-членів НАТО.

Однак країни НАТО досі не надали ніяких гарантій безпеки. Деякі країни вирішили самотужки запропонувати допомогу Україні. Наразі західні країни обговорюють як саме надати ці гарантії.

МЗС Франції повідомило, що вони готові створити угоду з Україною, які будуть надавати їй гарантії безпеки. В той ж час західні засоби масової інформації зазначили, що Україні хочуть запропонувати модель гарантій безпеки таку, як в Ізраїлі. Зазначається, що головним гарантом можуть стати США.

"Така угода між Україною та її союзниками могла б змінити хід війни з Росією, а документ допоміг би просуватися на шляху до НАТО", — заявили західні чиновники.

Нагадаємо, що Офіс президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16, що очікується протягом кількох місяців. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.