Ермак рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: armyinform.com.ua

Руководитель офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что все партнеры согласны с тем, что Украина должна предоставить гарантии безопасности. По его словам, сейчас идет обсуждение, как именно они будут предоставлены.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак для РБК-Украина.

Читайте также:

Гарантии безопасности

"Основные гарантии, которые нам нужны, мы получаем. Есть вопросы относительно формы закрепления этих гарантий", — сказал руководитель офиса президента Украины.

Андрей Ермак добавил, что Украина хотела бы создать определенную партнерскую работу между Kyiv Security Compact и двусторонними договорами о безопасности между США и Израиль. Также он добавил, что амбиции Украины на саммите НАТО в Вильнюсе не изменяются.

"Но мы понимаем, что членство будет точно тогда, когда это позволит ситуация безопасности", — пояснил Андрей Ермак.

Итогового документа саммита НАТО нет, но руководитель офиса Президента сказал, что он не чувствует, что хоть какая-то из стран имеет окончательную позицию "Нет".

Что хочет Украина

Отмечается, что украинские власти хотят получить от саммита НАТО не только решения о вступлении Украины, но и гарантии безопасности. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для Украины важно иметь гарантии безопасности от стран-членов НАТО.

Однако страны НАТО до сих пор не предоставили никаких гарантий безопасности. Некоторые страны решили самостоятельно предложить помощь Украине. Западные страны обсуждают, как именно предоставить эти гарантии.

МИД Франции сообщил, что они готовы создать соглашение с Украиной, которое будет предоставлять ему гарантии безопасности. В то же время, западные средства массовой информации отметили, что Украине хотят предложить модель гарантий безопасности такую, как в Израиле. Отмечается, что главным гарантом могут стать США.

"Такое соглашение между Украиной и ее союзниками могло бы изменить ход войны с Россией, а документ помог бы продвигаться на пути к НАТО", — заявили западные чиновники.

Напомним, что Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса снабжения первых истребителей F-16, который ожидается в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.