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Єрмак розповів, коли Україна зможе отримати перші винищувачі F-16

24 травня 2023 20:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єрмак розповів, коли Україна зможе отримати перші винищувачі F-16
Винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16 , що очікується протягом кількох місяців. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.

Про це Єрмак повідомив в ефірі телемарафону.

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"Ми намагаємося зробити все швидко й ефективно, і я вважаю, що ми говоримо про місяці, а не про більш тривалий термін. Ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося якнайшвидше", — заявив Єрмак.

Він також повідомив, що підготовка українських льотчиків до управління винищувачами F-16 може розпочатися найближчими днями, або принаймні за тиждень.

Щодо постачання винищувачів F-16, Єрмак пояснив, що на першому етапі Збройні Сили України отримають ці літаки від країн-партнерів, які вже висловили готовність їх постачати. Надалі до цієї угоди приєднаються Сполучені Штати.

Концепцію створення коаліції для постачання винищувачів F-16 в Україну вперше запропонували британський прем'єр Ріші Сунак та його колега з Нідерландів Марк Рютте. Після їхнього виступу до цієї ініціативи приєдналися інші країни. Вже 19 травня президент США Джо Байден підтримав цю ініціативу під час виступу на саміті G7.

Нагадаємо, найбільш вірогідним сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів - Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з ладу F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35.

Також ми писали, що Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МІГ-29. Однак крім них наша держава потребує західних винищувачів F-16.

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