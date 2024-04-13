Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в п'ятницю, 12 квітня, зустрівся в Чернівцях із колишніми військовополоненими та рідними. Він заявив, що підтримка світом Української формули миру може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Обмін полоненими

Під час зустрічі з громадянами Єрмак розповів про запланований перший Глобальний саміт миру та як він може вплинути на ситуацію з обмінами полонених між Україною й Росією.

"Безумовно, цей форум буде без Росії, але все ж таки, коли сто держав це підтримують, це буде дуже сильним тиском на Росію", — сказав він.

Зустріч Єрмака з громадянами. Фото: ОП

Керівник ОП наголосив, що один із головних пунктів — досягнення домовленості щодо обміну за принципом "всіх на всіх".

"Я думаю, що це буде серйозний поштовх для того, щоб ми все ж таки до цього дійшли", — додав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський обговорив з угорським лідером Тамашем Шуйоком підготовку Глобального саміту миру.