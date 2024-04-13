Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в п'ятницю, 12 квітня, зустрівся в Чернівцях із колишніми військовополоненими та рідними. Він заявив, що підтримка світом Української формули миру може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".
Про це повідомляє Офіс Президента.
Обмін полоненими
Під час зустрічі з громадянами Єрмак розповів про запланований перший Глобальний саміт миру та як він може вплинути на ситуацію з обмінами полонених між Україною й Росією.
"Безумовно, цей форум буде без Росії, але все ж таки, коли сто держав це підтримують, це буде дуже сильним тиском на Росію", — сказав він.
Керівник ОП наголосив, що один із головних пунктів — досягнення домовленості щодо обміну за принципом "всіх на всіх".
"Я думаю, що це буде серйозний поштовх для того, щоб ми все ж таки до цього дійшли", — додав він.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський обговорив з угорським лідером Тамашем Шуйоком підготовку Глобального саміту миру.
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