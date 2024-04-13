Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу, 12 апреля, встретился в Черновцах с бывшими военнопленными и родными. Он заявил, что поддержка миром Украинской формулы мира может способствовать обмену пленными по принципу "всех на всех".
Об этом сообщает Офис Президента.
Обмен пленными
Во время встречи с гражданами Ермак рассказал о запланированном первом Глобальном саммите мира и как он может повлиять на ситуацию с обменами пленных между Украиной и Россией.
"Безусловно, этот форум будет без России, но все же когда сто государств это поддерживают, это будет очень сильным давлением на Россию", — сказал он.
Руководитель ОП подчеркнул, что один из главных пунктов — достижение договоренности по обмену по принципу "всех на всех".
"Я думаю, что это будет серьезный толчок для того, чтобы мы все-таки до этого дошли", — добавил он.
Напомним, Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с венгерским лидером Тамашем Шуйоком подготовку Глобального саммита мира.
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