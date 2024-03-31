Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх"
Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".
Про це пише Vatican News.
Обмін полоненими всіх на всіх
"Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!" — сказав Папа.
На його думку, війна — це завжди абсурд і поразка. Він закликав не дозволити "вітрам війни" ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям.
"Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця", — зазначив Франциск.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що нищення критичної інфраструктури загрожує гуманітарною катастрофою.
Також ми писали, що Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, аби наша країна "мала мужність вести діалог під білим прапором".
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