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Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх"

31 березня 2024 16:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх"
Папа Римський Франциск. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Про це пише Vatican News.

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Обмін полоненими всіх на всіх

"Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!" — сказав Папа.

На його думку, війна — це завжди абсурд і поразка. Він закликав не дозволити "вітрам війни" ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям.

"Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця", — зазначив Франциск.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що нищення критичної інфраструктури загрожує гуманітарною катастрофою.

Також ми писали, що Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, аби наша країна "мала мужність вести діалог під білим прапором".

Папа Римський
Україна
полонені
війна в Україні
Росія

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