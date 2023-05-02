Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента

Андрій Єрмак сказав, що Україна не зупиниться, поки не звільнить усі тимчасово окуповані території. Для цього важливе продовження й посилення підтримки з боку країн-партнерів. Він заявив, що вступ в НАТО пришвидшить завершення війни.

Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю з журналістами нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.

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Андрій Єрмак зазначив, що війська РФ — продовжують здійснювати ракетні атаки на цивільну інфраструктуру й мирне населення українських міст, і це триває вже понад 14 місяців. Зокрема, він нагадав нещодавній удар по Умані, яка є всесвітньо відомим місцем паломництва хасидів.

"Це жахлива війна проти цінностей усього вільного світу, наших спільних цінностей, проти свободи. Вони хочуть знищити українців, українську націю. Але наші люди, наші військові героїчні й хоробрі, і ми продовжуємо не лише обороняти нашу землю, а й звільняти тимчасово окуповані українські території. Ми не зупинимося, поки не звільнимо всі наші території в міжнародно визнаних кордонах", — заявив керівник Офісу Президента.

Крім цього він додав, що зараз Україна готується до важливих контрнаступальних операцій.

"Звичайно, нам потрібно більше й більше зброї. І ми надзвичайно вдячні за ту допомогу, яку одержуємо від наших партнерів, зокрема від Нідерландів, і очікуємо на подальшу підтримку. Відповідна робота з боку Президента Володимира Зеленського та членів нашої команди не припиняється", — сказав Андрій Єрмак.

Також він зауважив, що Україна потребує далекобійних ракет і сучасних літаків, які потрібні як для звільнення тимчасово окупованих територій, так і для захисту вільних і деокупованих регіонів нашої країни, а також повітряного простору.

"Все змінюється, і Україна змінила багато речей. Я впевнений, що наші партнери ухвалять необхідні рішення і ми отримаємо F-16", — зазначив керівник Офісу Президента.

За словами Єрмака, Україна сподівається на потужний сигнал щодо євроатлантичного майбутнього України, а не чергове повторення твердження про "відкриті двері" до Альянсу.

"Народ України ухвалив рішення — ми хочемо бути в НАТО. Зараз близько 80% нашого населення підтримує цей рух", — додав він.

Андрія Єрмак наголосив, що рішення про вступ України до НАТО — це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни й гарантувати мир у Європі.

"Україна довела свою здатність протистояти Росії й захищає не лише себе, а й усю Європу. І надалі вже у складі НАТО Україна зможе разом із партнерами ще ефективніше захистити всі європейські країни та інші регіони світу", — зауважив керівник Офісу Президента.

Також він зазначив, що на шляху до членства в НАТО Україна потребує конкретних дієвих гарантій безпеки, які убезпечать від повторення подібної агресії. І міжнародна робоча група під головуванням Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена розробила документ Kyiv Security Compact, який пропонує такі гарантії безпеки для України до набуття членства в Альянсі.

"Коли ми говоримо про НАТО, я можу сказати, що Україна зацікавлена бути в НАТО, і Альянс також зацікавлений, щоб наша держава була його членом. За час повномасштабного російського вторгнення Україна довела, що здатна захистити себе, а отже, здатна допомогти захистити й інших членів НАТО", – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, Нідерланди є справжнім другом України. Керівник Офісу Глави держави подякував нідерландському уряду й народу за підтримку нашої країни й людей, зокрема вимушених переселенців, із перших днів повномасштабної війни.

"Дякуємо за цю історичну допомогу й підтримку. Українці ніколи цього не забудуть", — додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Андрій Єрмак заявив, що рахунок за заподіяну Росією в Україні шкоду вже пішов на декілька поколінь. Він продовжує примножуватися. Російським окупантам доведеться відповідати за свою агресію.