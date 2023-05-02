"Рахунок пішов на кілька поколінь": Єрмак нагадав, за що росіянам також доведеться заплатити

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Рахунок за заподіяну Росією в Україні шкоду вже пішов на декілька поколінь. Він продовжує примножуватися. Російським окупантам доведеться відповідати за свою агресію.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За дії окупантів в Україні платитимуть ще ненароджені покоління

"Коли ми говоримо про екологічну шкоду, яку постійно наносить Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам: за все доведеться платити. За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей", — наголосив Єрмак.

За його словами, зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Керівник ОП наголосив, що він не обнулиться, а лише примножиться. Ще ненародженим майбутнім поколінням доведеться відповідати за дії загарбників в Україні.

"Більше того, ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу", — зазначив Єрмак.

Він додав, що росіянам не вийде сховатися від цього в жодній країні світу.

Нагадаємо, кількість знищених протягом 1 травня російських окупантів становить майже 500 осіб. За попередню добу було ліквідовано майже стільки ж росіян.

Також ми писали, що російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. До того ж на ТОТ спостерігаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком операторів РФ.