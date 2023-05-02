Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Андрей Ермак сказал, что Украина не остановится, пока не освободит все временно оккупированные территории. Для этого важно продолжение и усиление поддержки со стороны стран-партнеров. Он заявил, что вступление в НАТО ускорит завершение войны.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC.

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Андрей Ермак отметил, что войска РФ продолжают осуществлять ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население украинских городов, и это длится уже более 14 месяцев. В частности, он напомнил недавний удар по Умани, всемирно известному месту паломничества хасидов.

"Это ужасная война против ценностей всего свободного мира, наших общих ценностей, против свободы. Они хотят уничтожить украинцев, украинскую нацию. Но наши люди, наши военные героические и храбрые, и мы продолжаем не только защищать нашу землю, но и увольнять временно оккупированные украинские территории. Мы не остановимся, пока не освободим все наши территории в международно признанных границах", — заявил руководитель Офиса Президента.

Кроме этого, он добавил, что сейчас Украина готовится к важным контрнаступательным операциям.

"Конечно, нам нужно больше и больше оружия. И мы чрезвычайно благодарны за ту помощь, которую получаем от наших партнеров, в частности от Нидерландов, и ожидаем дальнейшей поддержки. Соответствующая работа со стороны Президента Владимира Зеленского и членов нашей команды не прекращается", — сказал Андрей Ермак.

Также он отметил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах и современных самолетах, которые нужны как для освобождения временно оккупированных территорий, так и для защиты свободных и деоккупированных регионов нашей страны, а также воздушного пространства.

"Все меняется, и Украина изменила многое. Я уверен, что наши партнеры примут необходимые решения и мы получим F-16", — отметил руководитель Офиса Президента.

По словам Ермака, Украина надеется на мощный сигнал относительно евроатлантического будущего Украины, а не очередное повторение утверждения об "открытой двери" в Альянс.

"Народ Украины принял решение — мы хотим быть в НАТО. Сейчас около 80% нашего населения поддерживает это движение", — добавил он.

Андрей Ермак подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО — это лучший способ ускорить завершение войны и гарантировать мир в Европе.

"Украина доказала свою способность противостоять России и защищает не только себя, но и всю Европу. И дальше уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира", — отметил руководитель Офиса Президента.

Также он отметил, что на пути к членству в НАТО Украина нуждается в конкретных действенных гарантиях безопасности, которые обезопасят от повторения подобной агрессии. И международная рабочая группа под председательством Андрея Ермака и бывшего Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена разработала документ Kyiv Security Compact, предлагающий такие гарантии безопасности для Украины для членства в Альянсе.

"Когда мы говорим о НАТО, я могу сказать, что Украина заинтересована быть в НАТО, и Альянс также заинтересован, чтобы наше государство было его членом. За время полномасштабного российского вторжения Украина доказала, что способна защитить себя, а значит, способна помочь защитить и других членов НАТО", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, Нидерланды являются настоящим другом Украины. Руководитель Офиса Главы государства поблагодарил нидерландское правительство и народ за поддержку нашей страны и людей, в том числе вынужденных переселенцев, с первых дней полномасштабной войны.

"Спасибо за эту историческую помощь и поддержку. Украинцы никогда этого не забудут", — добавил Андрей Ермак.

Напомним, что сегодня, 2 мая, Андрей Ермак заявил, что счет за причиненный Россией в Украине ущерб уже пошел на несколько поколений. Он продолжает приумножаться. Российским оккупантам придется отвечать за свою агрессию.