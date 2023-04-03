Єрмак закликав не вірити російським фейкам про захоплення Бахмуту: деталі

Фейки про захоплення Бахмуту росією

Глава найманців Вагнера заявив, що його війська підняли російський прапор над адміністративною будівлею українського міста Бахмут. Українські військові все ще воюють на зруйнованих вулицях.

Про це інформує Reuters.

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Захоплення Бахмуту

Бахмут був ареною однієї з найкривавіших битв війни, яка триває вже другий рік, з величезними жертвами з обох сторін і більшу частину східного міста зруйновано бомбардуваннями.

Глава Вагнера Євген Пригожин заявив, що його війська підняли російський прапор на його адміністративній будівлі в центрі Бахмуту. Але він визнав, що українські війська все ще утримують позиції.

"Противник продовжує штурм міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо утримують місто", — зазначили українські військові.

"Що значить: якщо на московському будинку вивішують прапор України, значить, Москва взята? А ми, українці, в західних районах міста", — сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Президент України Володимир Зеленський у недільному вечірньому відеозверненні подякував бійцям, які воюють у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці.

Українські атаки

"Противник атакує центр міста з півночі, сходу та півдня і намагається взяти місто під свій повний контроль", — сказав Жданов у відео на YouTube.

За його словами, українські війська відбили 25 ворожих атак, але російські війська захопили метзавод "АЗОМ".

Шахтарське місто та логістичний центр на краю частини Донецької області під контролем росії, Бахмут мав населення 70 000 до того, як Москва вторглася в Україну в лютому минулого року.

Українські військові командири зазначають, що їхній власний контрнаступ – за підтримки нещодавно поставлених із Заходу танків та іншої техніки – не за горами, але вони наголосили на важливості утримання Бахмута та тим часом завдати втрат своєму ворогу.

Нагадаємо, що 1 квітня ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.