На Донбасі спіймали зрадницю, яка наводила російські ракети на лікарні Краматорська

Затримання донбаської навідниці

СБУ у Краматорську затримала та відправила за ґрати чергову колаборантку. Жінка повідомляла росіянам місця розташувань гуртожитків та лікарень, по них окупанти планували завдати ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Колаборантка під контролем ФСБ

Під час контрдиверсійних заходів на території Донецької області Служба безпеки України виявила чергову колаборантку, яка працювала на російських окупантів.

Мешканку Краматорську, як виявили українські спецслужби, завербував співробітник ФСБ російської федерації.

Для співпраці ФСБшник використовував заборонені в Україні соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", де, зокрема, жінку схиляли до проросійської діяльності.

Чим займалася зрадниця

Краматорська колаборантка отримала від ФСБшного куратора завдання виявити військові аеродроми ЗСУ та місця базування підрозділів прикордонних військ у регіоні.

Також жінка обходила територію міста і позначала в електронних картах місця розташування гуртожитків та лікарень.

"Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", — наголосили у СБУ.

Затримали посіпаку російських окупантів саме під час виконання одного із завдань. Їй уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у березні СБУ затримала колаборанта, який здавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у Краматорську.

Фото: СБУ