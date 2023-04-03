Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута: детали

Фейки о захвате Бахмута россией

Глава наемников Вагнера заявил, что его войска подняли российское знамя над административным зданием украинского города Бахмут. Украинские военные все еще сражаются на разрушенных улицах.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Взятие Бахмута

Бахмут был ареной одной из самых кровавых битв войны, продолжающейся уже второй год, с огромными жертвами с обеих сторон и большая часть восточного города разрушена бомбардировками.

Глава Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его войска подняли российское знамя на его административном здании в центре Бахмута. Но он признал, что украинские войска все еще удерживают позиции.

"Противник продолжает штурм города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город", — отметили украинские военные.

"Что значит: если на московском доме вывешивают флаг Украины, значит, Москва взята? А мы, украинцы, в западных районах города", — сказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресном вечернем видео обращении поблагодарил бойцов, воюющих в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

Украинские атаки

"Противник атакует центр города с севера, востока и юга и пытается взять город под свой полный контроль", — сказал Жданов в видео на YouTube.

По его словам, украинские войска отразили 25 вражеских атак, но российские войска захватили метзавод "АЗОМ".

Шахтерский город и логистический центр на краю части Донецкой области под контролем россии, Бахмут имел население 70 000 до того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года.

Украинские военные командиры отмечают, что их собственное контрнаступление – при поддержке недавно поставленных с Запада танков и другой техники – не за горами, но они отметили важность удержания Бахмута и тем временем нанесли урон своему врагу.

Напомним, что 1 апреля враг обстрелял не менее 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречное Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.