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Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута: детали

3 апреля 2023 12:38
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Фейки о захвате Бахмута россией
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Глава наемников Вагнера заявил, что его войска подняли российское знамя над административным зданием украинского города Бахмут. Украинские военные все еще сражаются на разрушенных улицах.

Об этом информирует Reuters.

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Взятие Бахмута

Бахмут был ареной одной из самых кровавых битв войны, продолжающейся уже второй год, с огромными жертвами с обеих сторон и большая часть восточного города разрушена бомбардировками.

Глава Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его войска подняли российское знамя на его административном здании в центре Бахмута. Но он признал, что украинские войска все еще удерживают позиции.

"Противник продолжает штурм города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город", — отметили украинские военные.

"Что значит: если на московском доме вывешивают флаг Украины, значит, Москва взята? А мы, украинцы, в западных районах города", — сказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресном вечернем видео обращении поблагодарил бойцов, воюющих в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

Украинские атаки

"Противник атакует центр города с севера, востока и юга и пытается взять город под свой полный контроль", — сказал Жданов в видео на YouTube.

По его словам, украинские войска отразили 25 вражеских атак, но российские войска захватили метзавод "АЗОМ".

Шахтерский город и логистический центр на краю части Донецкой области под контролем россии, Бахмут имел население 70 000 до того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года.

Украинские военные командиры отмечают, что их собственное контрнаступление – при поддержке недавно поставленных с Запада танков и другой техники – не за горами, но они отметили важность удержания Бахмута и тем временем нанесли урон своему врагу.

Напомним, что 1 апреля враг обстрелял не менее 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречное Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.

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