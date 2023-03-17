ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів до кінця року, — ЗМІ

Військова допомога Україні

Декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.

Про це пише Handelsblatt.

Військова допомога Україні

У документі міститься заклик до країн негайно надати боєприпаси, у тому числі за допомогою спільних закупівель. Однак формулювання документа ще не є остаточним і може бути змінено до початку саміту.

Ця ініціатива пов'язана з конфліктом, що триває в Україні, де вже кілька років триває війна на сході країни. Повідомляється, що Україна має брак боєприпасів та зброї для боротьби із сепаратистами на сході країни. У зв'язку з цим Європейський Союз готується надати допомогу Україні у цій сфері.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Гегером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.

Примітно, що 17 березня уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

Крім того, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — найближчими днями ця країна передасть Україні чотири винищувачі МІГ-29.

Декількома днями раніше міністри оборони Польщі та Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема винищувачів МіГ-29.