ЕС планирует передать Украине 1 миллион снарядов до конца года, — СМИ
Несколько стран Европейского Союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект выводов саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.
Об этом пишет Handelsblatt.
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Военная помощь Украине
В документе содержится призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе посредством совместных закупок. Однако формулировка документа еще не окончательна и может быть изменена до начала саммита.
Данная инициатива связана с продолжающимся конфликтом в Украине, где уже несколько лет идет война на востоке страны. Сообщается, что Украина испытывает недостаток в боеприпасах и оружии для борьбы с сепаратистами на востоке страны. В связи с этим Европейский Союз готовится предоставить помощь Украине в этой сфере.
Напомним, что в пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.
Примечательно, что 17 марта правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.
Кроме того, недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил — в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Несколькими днями ранее министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29.