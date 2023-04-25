ЄС виділив Україні пакет макрофінансової підтримки: деталі

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Урсула фон дер Ляєн/Twitter

Сьогодні, 25 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет фінансової допомоги Україні. Вона зазначила, що це у рамках макрофінансової програми.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Новий пакет у рамках макрофінансової програми

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги", — заявила голова Європейської комісії.

Крім цього вона додала, що ЄС продовжуватимуть допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи.

Публікація Урсули фон дер Ляєн у соціальних мережах. Фото: Скріншот з соцмереж

Нагадаємо, що 22 квітня заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, скільки треба військової допомоги Україні, щоб завершити війну цього року.