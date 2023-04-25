ЄС виділив Україні пакет макрофінансової підтримки: деталі
Сьогодні, 25 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет фінансової допомоги Україні. Вона зазначила, що це у рамках макрофінансової програми.
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Новий пакет у рамках макрофінансової програми
"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги", — заявила голова Європейської комісії.
Крім цього вона додала, що ЄС продовжуватимуть допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи.
Нагадаємо, що 22 квітня заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, скільки треба військової допомоги Україні, щоб завершити війну цього року.