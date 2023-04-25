ЕС выделил Украине пакет макрофинансовой поддержки: детали

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Урсула фон дер Ляен/Twitter

Сегодня, 25 апреля, Урсула фон дер Ляен заявила о новом пакете финансовой помощи Украине. Она отметила, что это происходит в рамках макрофинансовой программы.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Новый пакет в рамках макрофинансовой программы

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи", — заявила глава Европейской комиссии.

Кроме того, она добавила, что ЕС будут продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы.

Публикация Урсули фон дер Ляен в социальных сетях. Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, что 22 апреля заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, сколько нужно военной помощи Украине, чтобы завершить войну в этом году.