Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ЕС выделил Украине пакет макрофинансовой поддержки: детали arrow

ЕС выделил Украине пакет макрофинансовой поддержки: детали

25 апреля 2023 12:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ЕС выделил Украине пакет макрофинансовой поддержки: детали
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Урсула фон дер Ляен/Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 25 апреля, Урсула фон дер Ляен заявила о новом пакете финансовой помощи Украине. Она отметила, что это происходит в рамках макрофинансовой программы.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Читайте также:

Новый пакет в рамках макрофинансовой программы

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи", — заявила глава Европейской комиссии.

Кроме того, она добавила, что ЕС будут продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы.

Помощь ЕС
Публикация Урсули фон дер Ляен в социальных сетях. Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, что 22 апреля заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, сколько нужно военной помощи Украине, чтобы завершить войну в этом году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас