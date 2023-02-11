ЄС визнав росію країною-дезінформатором 2022 року

Фейки поширюються, зокрема, офіційними дипломатичними каналами та державними ЗМІ

Європейський союз визнав росію головною країною-дезінформатором 2022 року. Це пов'язано з тим, що рф розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться в доповіді зовнішньополітичної служби Євросоюзу про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі у 2022 році, повідомляє Радіо Свобода.

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У документі зазначається, що війна росії в Україні стала основною темою інформаційних атак, причому в 60 випадках зі 100 їхньою метою було виправдання російського вторгнення.

Другою метою інформаційних атак росії стала дискредитація Європейського союзу та країн, що входять до нього.

За словами офіційного представника ЄС із зовнішньополітичних питань Пітера Стано, більшість випадків дезінформації про Євросоюз виходять із росії або від повʼязаних із нею агентів. У доповіді наголошується, що фейки поширюються офіційними дипломатичними каналами, державними ЗМІ, які ведуть мовлення як на російську, так і на зарубіжну аудиторію, а також прокремлівськими каналами в інтернеті, чиї звʼязки з російським урядом безпосередньо не позначені, але які можуть отримувати фінансування з москви.

Зазначається, що російська пропаганда намагається представити Україну як "нацистську" державу, звинувачувати її в "геноциді" та "вбивствах" власних громадян, поширювати фейки про наявність там біолабораторій США, які нібито розробляють біологічну зброю, спрямовану на "російську ДНК", та звʼязки українських "неонацистів" з іноземними розвідками. У доповіді також йдеться, що таку дезінформацію із кремлівських джерел також активно поширюють державні ЗМІ Китаю. Загалом така дезінформація була виявлена у повідомленнях щонайменше 30 мовами, у тому числі 16 європейськими.

Крім того, російські та проросійські джерела поширюють брехню про відсутність підтримки України в суспільствах країн ЄС, про згубний вплив ухвалених ЄС санкцій проти росії та про те, що жителі Європи нібито змушені голодувати та замерзати через брак ресурсів, які раніше закуповувалися у рф.

Як найбільш показові приклади дезінформації в доповіді названі російські медіакомпанії Sputnik і Russia Today (RT).

Нагадаємо, російські фейки про те, що Україна обстрілює Донбас, почалися ще з 2014 року. Їх поширюють з метою ментально відірвати Донбас від України та розпалити ворожнечу між українцями.