РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Оккупанты начали по-новому запугивать украинцев

Россия запустила информационно-психологическую операцию о якобы использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине мальчика. Выяснилось, что ребенок родился и живет в россии, работает моделью и рекламирует одежду.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Подробности

Полицейские установили, что первое сообщение о якобы продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в россии появилось именно на одном из закрытых российских Telegram-каналов. После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.

В сети появилась информация о ребенке, которого якобы хотели использовать в съемке видео сексуального характера. Сотрудники киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, которого "продавали" для интимных встреч, на самом деле родился и живет в россии, работает моделью и рекламирует одежду. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой мог использовать его для создания желаемого контента.

"Нацполиция в очередной раз отмечает, что российская федерация всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов — яркое тому подтверждение", — добавили в Нацполиции.

Что предшествовало

Вчера украинский омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал информацию в Telegram, что якобы русские похищают украинских детей для съемки видео сексуального характера..

"Из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. "Расценки" достигают сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который "скоро пойдет в школу", предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников. Невозможно словами описать весь спектр эмоций. Российская федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!", — написал Лубинец в Telegram.

Напомним, в Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус.

Также мы писали, что в населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться по украинской программе. Тем временем в Скадовском районе в детских садах россияне развернули полевые госпитали.