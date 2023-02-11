ЕС признал россию страной-дезинформатором 2022 года
Европейский союз признал россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Это связано с тем, что рф начала полномасштабную войну против Украины.
Об этом говорится в докладе внешнеполитической службы Евросоюза о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, сообщает Радио Свобода.
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В документе отмечается, что война россии в Украине стала основной темой информационных атак, причем в 60 случаях из 100 их целью было оправдания российского вторжения.
Второй целью информационных атак россии стала дискредитация Европейского союза и стран, входящих в него.
По словам официального представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам Питера Стано, большинство случаев дезинформации о Евросоюзе исходят из россии или от связанных с ней агентов. В докладе отмечается, что фейки распространяются официальными дипломатическими каналами, государственными СМИ, вещающими как на российскую, так и на зарубежную аудиторию, а также прокремлевскими каналами в интернете, чьи связи с российским правительством напрямую не обозначены, но которые могут получать финансирование из москвы.
Отмечается, что российская пропаганда пытается представить Украину как "нацистское" государство, обвиняет ее в "геноциде" и "убийствах" собственных граждан, распростроняет фейки о наличии там биолабораторий США, якобы разрабатывающих биологическое оружие, направленное на "российскую ДНК", и связи украинских "неонацистов" с иностранными разведками. В докладе говорится, что такую дезинформацию из кремлевских источников также активно распространяют государственные СМИ Китая. В целом такая дезинформация была обнаружена в сообщениях по меньшей мере на 30 языках, в том числе на 16 европейских.
Кроме того, российские и пророссийские источники распространяют ложь об отсутствии поддержки Украины в обществах стран ЕС, о пагубном влиянии принятых ЕС санкций против россии и о том, что жители Европы якобы вынуждены голодать и замерзать из-за нехватки ресурсов, которые ранее закупались в рф.
В качестве наиболее показательных примеров дезинформации в докладе названы российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT).
Напомним, российские фейки о том, что Украина обстреливает Донбасс, начались с 2014 года. Их распространяют с целью ментально оторвать Донбасс от Украины и разжечь вражду между украинцами.