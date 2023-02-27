Єврокомісія та Польща розпочинають ініціативу щодо пошуку українських дітей, яких вивезли окупанти

Єврокомісія та Польща розпочинають ініціативу щодо пошуку українських дітей, яких вивезли росіяни
Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку українських дітей, яких росіяни вивезли з окупованих територій. Детальна інформація буде представлена за кілька днів.
Про це сказала речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".
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Деталі
Спінант повідомила, що з початку вторгнення окупанти вивезли тисячі українських дітей до рф.
"Викрадення українських дітей — це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета — об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності", — сказала речниця Єврокомісії.
Нагадаємо, українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих територій до 24 інтернатів на територї рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.
Також ми писали, у грудні двом колаборантам із "ДНР" оголосили підозру у депортації дітей. Люди з оточення Дениса Пушиліна вивозили дітей-сиріт до росії під виглядом відпочинку у дитячих таборах.
Додамо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернути дітей, яких викрала росія силою неможливо.