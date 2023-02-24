"Зробити це силою неможливо": Зеленський про дітей, яких викрала рф
Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернути дітей, яких викрала росія силою неможливо.
Про це український лідер сказав під час пресконференції 24 лютого.
-
Російська армія готується до ракетного удару, загроза залишається неминучою, — експерт
-
Ситуація на ринку праці України залишається напруженою, — дослідження
-
"Головна зброя сьогодні — це дрони, і з їх постачанням у війська є проблеми" — одеські волонтери
-
До річниці російського вторгнення: у Польщі відбувся марш солідарності з Україною
-
Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність людей
-
"Усе залежить від нас": Зеленський висловився про Крим
-
На Херсонщині окупанти ввели цілодобову комендантську годину і продовжують терор: деталі
-
США втратять НАТО, якщо перестануть підтримувати Україну, — Зеленський
-
Трьом знакам зодіаку зірки пророкують фантастичний березень: на що очікувати
-
Селена Гомес залишає соцмережі: що стало причиною
"У березні буде конференція за участі міжнародних організацій щодо агресії, захисту дітей, захисту людей від сексуального насильства. Також це питання обговорюють на рівні ЄС і з лідерами країн. Розголос проблеми також допомагає знаходити викрадених українських дітей. Однак глобально цю проблему можна буде вирішити після війни", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.
Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.