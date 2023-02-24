"Зробити це силою неможливо": Зеленський про дітей, яких викрала рф

Розголос проблеми також допомагає знаходити викрадених українських дітей

Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернути дітей, яких викрала росія силою неможливо.

Про це український лідер сказав під час пресконференції 24 лютого.

"У березні буде конференція за участі міжнародних організацій щодо агресії, захисту дітей, захисту людей від сексуального насильства. Також це питання обговорюють на рівні ЄС і з лідерами країн. Розголос проблеми також допомагає знаходити викрадених українських дітей. Однак глобально цю проблему можна буде вирішити після війни", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.