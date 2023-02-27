Еврокомиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, вывезенных оккупантами

Похищение детей — это большая социальная проблема, трагедия и преступление

Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, вывезенных россиянами с оккупированных территорий. Подробная информация будет представлена через несколько дней.

Об этом сказала спикер Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

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Спинант сообщила, что с начала вторжения оккупанты вывезли тысячи украинских детей в рф.

"Похищение украинских детей — это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель — объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", — сказала спикер Еврокомиссии.

Напомним, украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.

Также мы писали, что в декабре двум коллаборантам из "ДНР" объявили подозрение в депортации детей. Люди из окружения Дениса Пушилина вывозили детей-сирот в россию под видом отдыха в детских лагерях.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что вернуть детей, которых похитила россия силой, невозможно.