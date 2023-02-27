Еврокомиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, вывезенных оккупантами

Еврокомиссия и Польша начинают инициативу поиска украинских детей, которых вывезли россияне
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, вывезенных россиянами с оккупированных территорий. Подробная информация будет представлена через несколько дней.
Об этом сказала спикер Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".
-
Враг стягивает дополнительные силы на Донбасс и продолжает нести большие потери, — Генштаб
-
Один из худших в составе "Марселя": известная оценка Малиновского за матч против "ПСЖ"
-
Зеленский провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен: детали
-
Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира
-
"Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета
-
"Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны
-
Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге
-
В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера
-
Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"
-
Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона
Подробности
Спинант сообщила, что с начала вторжения оккупанты вывезли тысячи украинских детей в рф.
"Похищение украинских детей — это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель — объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", — сказала спикер Еврокомиссии.
Напомним, украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.
Также мы писали, что в декабре двум коллаборантам из "ДНР" объявили подозрение в депортации детей. Люди из окружения Дениса Пушилина вывозили детей-сирот в россию под видом отдыха в детских лагерях.
Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что вернуть детей, которых похитила россия силой, невозможно.