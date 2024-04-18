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Європа продовжує купувати товари у Росії та Білорусі — Президент Литви

18 квітня 2024 03:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС дуже повільно ухвалює рішення про поставки озброєння в Україну
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: baltnews
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Президент Литви Гітанас Науседа виступає за посилення санкцій проти Росії. Оскільки імпорт російської продукції до Європи продовжує збільшуватися.

Про це лідер європейської країни заявив у середу, 17 квітня, на засіданні Європейської ради, пише "Інтерфакс-Україна"

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За словами Президента Литви, Росія продає Європі сільськогосподарську продукцію. Те саме робить Білорусь. 

"Тому ми повинні ухвалити рішення, щоб запобігти їхньому імпорту. Насамперед, я хотів би закликати колег вжити деяких економічних заходів, додаткових тарифів, щоб зробити імпорт з Росії, Білорусі неконкурентоспроможним", — підкреслив Науседа.

Під час виступу політик зауважив, що лідери ЄС "втрачають фокус" стосовно України: ухвалюють рішення про поставки озброєння, але не реалізують їх. 

Він нагадав про зустріч з президентом Зеленським у Вільнюсі минулого тижня. Тоді глава української держави розповів литовському колезі про дефіцит в Україні систем ППО, артснарядів, а також ракет. "Щодня і щоночі українські міста піддаються бомбардуванням, які спричиняють руйнування інфраструктури, людські жертви. Дуже шкода бачити, що ми ухвалюємо рішення, але ми їх не реалізуємо. Насамперед, ми повинні відзначати час поставок нашого озброєння, а не час ухвалення рішення. Тому що іноді проміжок часу між ухваленням цього рішення і його реалізацією займає тижні, іноді навіть більше місяця", —  сказав Гітанас Науседа. 

Нагадаємо, 17 квітня військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Росії немає таких ракет, які не можуть бути уражені засобами протиповітряної оборони України. 

Раніше спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат в інтервʼю Новини.LIVE розповів, чому Захід не поділиться власними ППО з Україною.

Європейський союз
Білорусь
війна
Гітанас Науседа
зброя
ППО
імпорт
Росія

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