Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС очень медленно принимает решение о поставках вооружения в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: baltnews

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за ужесточение санкций против России. Поскольку импорт российской продукции в Европу продолжает увеличиваться.

Об этом лидер европейской страны заявил в среду, 17 апреля, на заседании Европейского совета, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам Президента Литвы, Россия продает Европе сельскохозяйственную продукцию. То же делает Беларусь.

"Поэтому мы должны принять решение, чтобы предотвратить их импорт. В первую очередь, я хотел бы призвать коллег принять некоторые экономические меры, дополнительные тарифы, чтобы сделать импорт из России, Беларуси неконкурентоспособным", — подчеркнул Науседа.

Во время выступления политик отметил, что лидеры ЕС "теряют фокус" по отношению к Украине: принимают решение о поставках вооружения, но не реализуют их.

Он напомнил о встрече с президентом Зеленским в Вильнюсе на прошлой неделе. Тогда глава украинского государства рассказал литовскому коллеге о дефиците в Украине систем ПВО, артснарядов, а также ракет. "Ежедневно и каждую ночь украинские города подвергаются бомбардировкам, которые приводят к разрушению инфраструктуры, человеческим жертвам. Очень печально наблюдать, что мы принимаем решение, но мы их не реализуем. Прежде всего, мы должны отмечать время поставок нашего вооружения, а не время принятия решения. Потому что иногда промежуток времени между принятием этого решения и его реализацией занимает недели, иногда даже больше месяца", — сказал Гитанас Науседа.

Напомним, 17 апреля военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE заявил, что в России нет таких ракет, которые не могут быть поражены средствами противовоздушной обороны Украины.

Ранее спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в интервью Новини.LIVE рассказал, почему Запад не поделится своими ПВО с Украиной.