Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС: матиме наслідки для РФ

Затоплені будинки на Херсонщині внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Фото: google.com

У ході пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі депутати засудили руйнування Каховської ГЕС російськими окупантами. Вони назвали цю ситуацію "воєнним злочином Росії" та наголосили, що будуть наслідки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", — зазначили депутати.

На засіданні обговорювали також наступну зустріч Європарламенту у Брюсселі наприкінці червня. За даними видання, депутати сподіваються, що глави ЄС узгодять спільну позицію стосовно оновленого Міграційного пакту, зміцнення зовнішніх кордонів та кращого поводження з біженцями. Під час саміту ЄС також будуть розглядатися "зелена" та цифрова трансформація європейської економіки, зміни до бюджету ЄС та реформування промислового потенціалу Європи.

Нагадаємо, що російська 205 окрема мотострілецька бригада підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС. Зробили це через страх українського контрнаступу.

Також ми повідомляли, що ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих.

Додамо, що вода почала відступати від затоплених населених пунктів Херсонщини. Однак радіти зарано: під водою залишились понад три тисячі затоплених житлових будинків.