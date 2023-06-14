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Мотострілецька бригада РФ підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС

14 червня 2023 18:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мотострілецька бригада РФ підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС
Затоплені будинки в Херсоні внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська 205 окрема мотострілецька бригада підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС. Зробили це через страх українського контрнаступу.

Відповідна заява розміщена у Telegram 205 окремої мотострілецької бригади РФ.

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У своєму Telegram-каналі представники 205 окремої мотострілецької бригади РФ зазначили, що росіяни боялись контрнаступу ЗСУ через це і підірвали Каховську ГЕС.

"Загроза масштабного наступу противника була дуже великою і Херсонський напрямок повинне було зіграти важливу роль в цьому наступі. В такому випадку підрив ГЕС просто невідворотній", — пишуть окупанти. 

Окрім того, у повідомленні зазначається, що підривники "трохи прорахувалися", тож тепер побоюються, що втратять контроль на великій кількості територій.

"Ми трохи прорахувалися і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведе до значних втрат територій", — кажуть російські солдати. 

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Заяви російських окупантів. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, де вони розповіли, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби, але випадково влаштували техногенну катастрофу. 

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