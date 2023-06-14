Мотострілецька бригада РФ підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС
Російська 205 окрема мотострілецька бригада підтвердила свою причетність до підриву Каховської ГЕС. Зробили це через страх українського контрнаступу.
Відповідна заява розміщена у Telegram 205 окремої мотострілецької бригади РФ.
Росіяни підтвердили свою причетність до підриву Каховської ГЕС
У своєму Telegram-каналі представники 205 окремої мотострілецької бригади РФ зазначили, що росіяни боялись контрнаступу ЗСУ через це і підірвали Каховську ГЕС.
"Загроза масштабного наступу противника була дуже великою і Херсонський напрямок повинне було зіграти важливу роль в цьому наступі. В такому випадку підрив ГЕС просто невідворотній", — пишуть окупанти.
Окрім того, у повідомленні зазначається, що підривники "трохи прорахувалися", тож тепер побоюються, що втратять контроль на великій кількості територій.
"Ми трохи прорахувалися і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведе до значних втрат територій", — кажуть російські солдати.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, де вони розповіли, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби, але випадково влаштували техногенну катастрофу.