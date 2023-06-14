Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС: будет иметь последствия для РФ
В ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге депутаты осудили разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами. Они назвали эту ситуацию "военным преступлением России" и подчеркнули, что будут последствия.
Об этом сообщает Укринформ.
Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС
"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", — отметили депутаты.
На заседании также обсуждалась следующая встреча Европарламента в Брюсселе в конце июня. По данным издания, депутаты надеются, что главы ЕС согласуют общую позицию по обновленному Миграционному пакту, укреплению внешних границ и лучшему обращению с беженцами. В ходе саммита ЕС также будут рассматриваться "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, изменения в бюджет ЕС и реформирование промышленного потенциала Европы.
Напомним, что российская 205 отдельная мотострелковая бригада подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС. Сделали это из-за страха украинского контрнаступления.
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