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Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС: будет иметь последствия для РФ

14 июня 2023 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС: будет иметь последствия для РФ
Затоплены дома в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге депутаты осудили разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами. Они назвали эту ситуацию "военным преступлением России" и подчеркнули, что будут последствия.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", — отметили депутаты.

На заседании также обсуждалась следующая встреча Европарламента в Брюсселе в конце июня. По данным издания, депутаты надеются, что главы ЕС согласуют общую позицию по обновленному Миграционному пакту, укреплению внешних границ и лучшему обращению с беженцами. В ходе саммита ЕС также будут рассматриваться "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, изменения в бюджет ЕС и реформирование промышленного потенциала Европы.

Напомним, что российская 205 отдельная мотострелковая бригада подтвердила свою причастность к подрыву Каховской ГЭС. Сделали это из-за страха украинского контрнаступления.

Также мы сообщали, что ситуация в городе Олешки Херсонской области остается критической. Вместе с уходом воды падают глиняные избы, а жители собственноручно хоронят погибших.

Добавим, что вода начала отступать от затопленных населенных пунктов Херсонщины. Однако радоваться рано: под водой остались более трех тысяч затопленных жилых домов.

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