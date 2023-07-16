Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат пояснив, чи може ППО збивати дрони та ракети РФ подалі від міст arrow

Ігнат пояснив, чи може ППО збивати дрони та ракети РФ подалі від міст

16 липня 2023 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ігнат пояснив, чи може ППО збивати дрони та ракети РФ подалі від міст
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. У іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що каже Ігнат

За словами речника, для того щоб протиповітряна оборона ефективно працювала, країну потрібно брати у кільце. Для цього поки що немає достатньо засобів.

"Засоби ППО різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", — сказав речник.

Через це ЗСУ розташовують ППО біля деяких міст, щоб утворити потрібне кільце. 

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, протягом доби ЗСУ знищили сім ворожих розвідувальних дронів. 

Додамо, що у Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України, тому у разі оголошення повітряної тривоги варто пройти до укриття.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз