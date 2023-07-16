Ігнат пояснив, чи може ППО збивати дрони та ракети РФ подалі від міст

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: google

У Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. У іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами речника, для того щоб протиповітряна оборона ефективно працювала, країну потрібно брати у кільце. Для цього поки що немає достатньо засобів.

"Засоби ППО різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", — сказав речник.

Через це ЗСУ розташовують ППО біля деяких міст, щоб утворити потрібне кільце.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, протягом доби ЗСУ знищили сім ворожих розвідувальних дронів.

Додамо, що у Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України, тому у разі оголошення повітряної тривоги варто пройти до укриття.