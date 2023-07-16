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Протягом доби знищено сім ворожих розвідувальних дронів, — Генштаб

16 липня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 16 липня
Бійці ЗСУ збивають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 508 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 16 липня 

У Генштабі повідомляють, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 2 склади боєприпасів,
  • 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • 4 райони зосередження живої сили,
  • 4 станції РЕБ,
  • 2 засоби протиповітряної оборони,
  • ще 3 важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, російські офіцери все більше незадоволені своїм військовим керівництвом. Вони критикують міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Аналітики проаналізували ситуацію зі звільненням генерала РФ Івана Попова. Він командував військами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

Британська розвідка повідомляє, що цей інцидент особливо привертає увагу, адже генерала звільнили через критику міністра оборони Шойгу. Коментарі Попова свідчать про невдоволення офіцерів російської армії.

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