Игнат объяснил, может ли ПВО сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: google

В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ вдали от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что говорит Игнат

По словам спикера, для того чтобы противовоздушная оборона эффективно работала, страну нужно брать в кольцо. Для этого пока нет достаточно средств.

"Средства ПВО разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", — сказал спикер.

Поэтому ВСУ располагают ПВО возле некоторых городов, чтобы образовать нужное кольцо.

"Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам", — заявил Игнат.

Напомним, в течение суток ВСУ уничтожили семь вражеских разведывательных дронов.

Добавим, что в Черном море увеличилась корабельная группировка врага. Россияне могут готовить очередную массированную атаку по городам Украины, поэтому в случае объявления воздушной тревоги следует пройти до укрытия.