Ігнат пояснив, чому ЗСУ не можуть збивати ракети X-22 та "Онікс"

Речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: соцмережі

Збройні сили України не можуть збивати ракети X-22 та "Онікс". За його твердженнями, ракета слідує за балістичним маршрутом, її бойовий блок важить 950 кг, а можливе відхилення від мети — до 600 метрів.

Про це повідомив речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат.

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Україна не може збивати ракети X-22 та "Онікс"

За словами Ігната, "Онікс" призначений для ураження кораблів та атаки узбережжя. При цьому ракети Х-22 атакують ціль по балістичній траєкторії зверху вниз, розвиваючи надзвукову швидкість 4 000 км/год.

Своєю чергою "Онікс" рухається зі швидкістю понад 3 000 км/год, наближаючись до свого об'єкта на висоті 10-15 метрів над рівнем води. Виявити та знищити такі ракети дуже складно.

Нагадаємо, що масованими ракетними та дроновими ударами по Києву Росія переслідувала не лише військові цілі, а й політичні. Через непокору на початку війни столиця України завжди буде подразником і метою російського режиму.