Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс"

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс". Согласно его утверждениям, ракета следует по баллистическому маршруту, ее боевой блок весит 950 кг, а возможное отклонение от цели — до 600 метров.

Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Украина не может сбивать ракеты X-22 и "Оникс"

По словам Игната, "Оникс" предназначен для поражения кораблей и атаки побережья. При этом ракеты Х-22 атакуют цель по баллистической траектории сверху вниз, развивая сверхзвуковую скорость в 4 000 км/ч.

В свою очередь, "Оникс" движется со скоростью свыше 3 000 км/ч, приближаясь к своему объекту на высоте 10-15 метров над уровнем воды. Обнаружить и уничтожить такие ракеты очень сложно.

Напомним, что массированными ракетными и дроновыми ударами по Киеву Россия преследовала не только военные цели, но и политические. Из-за непокорности в начале войны столица Украины всегда будет раздражителем и целью российского режима.