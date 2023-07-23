Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс" arrow

Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс"

23 июля 2023 23:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс"
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины не могут сбивать ракеты X-22 и "Оникс". Согласно его утверждениям, ракета следует по баллистическому маршруту, ее боевой блок весит 950 кг, а возможное отклонение от цели — до 600 метров.

Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Читайте также:

Украина не может сбивать ракеты X-22 и "Оникс"

По словам Игната, "Оникс" предназначен для поражения кораблей и атаки побережья. При этом ракеты Х-22 атакуют цель по баллистической траектории сверху вниз, развивая сверхзвуковую скорость в 4 000 км/ч. 

В свою очередь, "Оникс" движется со скоростью свыше 3 000 км/ч, приближаясь к своему объекту на высоте 10-15 метров над уровнем воды. Обнаружить и уничтожить такие ракеты очень сложно.

Напомним, что массированными ракетными и дроновыми ударами по Киеву Россия преследовала не только военные цели, но и политические. Из-за непокорности в начале войны столица Украины всегда будет раздражителем и целью российского режима.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз