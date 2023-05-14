Ігнат прокоментував інцидент з гелікоптером у РФ

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Павло Багмут/ukrinform.ua

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає того, що самі росіяни збили свої літак та гелікоптер у Брянській області. На його думку, окупанти, ймовірно, "нарвалися на якісь неприємності".

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Росіяни вже все прокоментували, визнали чорний день авіації. Росіяни вже самі все розказали, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, постановники перешкод, ударна авіаційна група, яка здійснювала атаку України з Брянської області керованими авіабомбами. Там вже і про третій гелікоптер йдеться, тому 5 авіаційних суден, напевно, нарвалися на якісь неприємності", — сказав Юрій Ігнат.

Також речник Повітряних сил думає, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

"Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, російські ЗМІ повідомляють, що у Брянській області впав гелікоптер. Причиною стала нібито пожежа двигуна.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на падіння авіації у Російській Федерації. За його словами, для росіян розпочинається "контрСВО".