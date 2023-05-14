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Игнат прокомментировал инцидент с вертолетом в РФ

14 мая 2023 13:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Игнат прокомментировал инцидент с вертолетом в РФ
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Павел Багмут/ukrinform.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает того, что сами россияне сбили свои самолет и вертолет в Брянской области. По его мнению, оккупанты, вероятно, "нарвались на какие-то неприятности".

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Неприятности у России

"Россияне уже все прокомментировали, признали черный день авиации. Россияне уже сами все рассказали, что происходило. Задействовались вертолеты, постановщики препятствий, ударная авиационная группа, которая совершала атаку Украины из Брянской области управляемыми авиабомбами. Там уже и о третьем вертолете речь идет, поэтому 5 авиационных судов наверняка нарвались на какие-то неприятности", — сказал Юрий Игнат.

Также спикер Воздушных сил полагает, что российская ПВО могла сама сбить свои самолеты и вертолеты.

"Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, что вчера, 13 мая, российские СМИ сообщают, что в Брянской области упал вертолет. Причиной стал якобы пожар двигателя.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

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