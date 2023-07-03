Ігнат розповів, чи варто чекати нових атак на Київ

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Вікіпедія

Відсутність регулярних обстрілів Києва останніми днями не варто розглядати, як відмову РФ від терору мирних українських міст. Росіяни продовжать атакувати українську столицю дронами та ракетами.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За прогнозами Ігната, росіяни ні в якому разі не відмовляться від терористичного методу війни. Києву варто чекати обстрілів з різного типу зброї.

"Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БпЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять", — зазначив речник повітряних сил.

Він також додав, що короткочасне затишшя та відсутність обстрілів протягом декількох днів не значить, що ворог розслабився. Ймовірно, окупанти ведуть якусь підготовку та планують чи переорієнтовують свої сили.

Нагадаємо, востаннє росіяни атакували Київ у ніч проти 2 липня. По українській столиці ворог випустив ударні дрони "шахід". Українська ППО збила всі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.